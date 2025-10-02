В отношении экс-министра Абызова возбудили новое уголовное дело

В отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, ранее приговоренного к 12 годам колонии за создание преступного сообщества и ряд других преступлений, возбуждено новое уголовное дело. Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомилось агентство ТАСС.

Абызову предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По ней экс-министру грозит до 10 лет лишения свободы.

Абызова задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж.

По данным следствия, экс-министр и другие фигуранты уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве в 2012-2018 годах похитили денежные средства двух энергетических компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» в размере 4 млрд рублей, также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, в ходе которой они получили доход на сумму 32,5 млрд рублей.

20 сентября стало известно, что судебные приставы начали взыскивать с Абызова около 27 млрд рублей. Приставы открыли два исполнительных производства о принудительном обращении средств экс-чиновника в государственный доход. Есть и другие исполнительные производства, начатые в отношении экс-министра — принудительное взыскание не оплаченных в установленный срок исполнительных сборов, расходов по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям.