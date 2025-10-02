Во Внуково задержали обвиняемого в торговле людьми иностранца

В аэропорту Внуково задержали гражданина Турции, который разыскивается Интерполом по обвинению в торговле людьми с целью продажи органов. Об этом сообщает МВД России.

Отмечается, что мужчину обвиняют в торговле людьми в составе организованной группы, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, мужчина убедил нескольких граждан России прибыть в Косово, чтобы провести операцию по удалению почек за вознаграждение. В результате, пострадавшим были причинены тяжкие телесные повреждения.

«По версии следствия, в период с 2006 по 2008 год фигурант являлся членом транснациональной организованной группы, которая занималась торговлей людьми для изъятия у них жизненно важных органов и дальнейшего их использования в теневой трансплантологии», — сообщили в МВД.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 127.1 УК РФ (Торговля людьми).