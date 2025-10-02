ВСУ атаковали дроном Севастополь

В Севастополе российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбит один БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Казачьей бухты», — заявил он.

Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие, оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности. Он заверил, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Спустя 38 минут воздушная тревога была отменена, о чем также сообщил губернатор.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что России есть чем ответить на провокации Украины в Черном море. По словам депутата, украинские власти не скрывают, что хотели бы провести крупную операцию на Черноморском направлении. Он добавил, что у Украины нет сил для масштабного наступления, поэтому Киев выдает желаемое за действительное и создает «нарративы, которые подхватывают западные СМИ».