На Таймыре во время шторма пропала моторная лодка с людьми

Моторная лодка с четырьмя пассажирами на борту пропала во время шторма на Таймыре в Красноярском крае, один человек погиб, поиски остальных продолжаются. Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным Telegram-канала «112», моторная лодка «Казанка-3М» попала в сильную волну на Хантайском озере 27 сентября. После этого связь с судоводителем судна была утрачена.

«В Красноярском крае транспортная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств происшествия на озере Хантайское. Местонахождение одного лица установлено, в отношении других организованы и продолжаются поисковые мероприятия», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что пассажир, которого удалось найти, погиб. Местонахождение моторной лодки также пока не установлено.