Рэпер-зожник впал в кому из-за передозировки наркотиками

Рэпер TRUEтень (настоящее имя — Тарас Мехряков), известный пропагандой здорового образа жизни, впал в кому после передозировки запрещенными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

25 сентября Мехрякова в критическом состоянии экстренно госпитализировали в больницу, где он провел сутки на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сейчас состояние артиста стабилизировано — его перевели в реабилитационный центр для дальнейшего лечения.

В связи с произошедшим представители артиста были вынуждены отменить все запланированные концерты — в том числе его выступления в Смоленске, Брянске, Орле, а также концерт в Ростове, который должен был состояться на следующий день после госпитализации музыканта. Другие подробности госпитализации неизвестны.

Музыкальная история TRUEтня началась в 2011 году, когда он вышел на свободу после третьего тюремного срока. За плечами артиста — около 11 лет заключения. После освобождения Мехряков решил изменить свою жизнь и занялся творчеством. Дебютный альбом «Одной цепью» увидел свет в 2013 году.