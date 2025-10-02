В Уфе женщину зажало мусором, который она годами копила в квартире

В Уфе женщина оказалась зажата мусором, который накапливала в своей квартире на протяжении многих лет. Издание «Регнум» опубликовало фотографию, сделанную спасателями на лестничной клетке после их прибытия по вызову.

© Вечерняя Москва

62-летняя россиянка не смогла выйти из своего жилья и начала звать на помощь. Ей мешала металлическая дверь и прихожая, заваленная мусором почти до потолка.

Спасателям пришлось использовать слесарный инструмент для вскрытия двери. Информации о состоянии спасенной женщины пока нет, говорится в публикации.

В августе стало известно, что жительница Подольска уместила в своей квартире площадью 57 квадратных метров 2,5 тонны мусорных отходов — все это она собирала на протяжении 25 лет. По словам самой женщины, недавно она решила по частям избавляться от всего принесенного в квартиру. Недовольные жильцы дома считают, что пенсионерке нужна помощь сотрудников экстренных служб.

Частой темой для обсуждения в домовом чате становится оставленный в подъезде мусор, который жильцы не доносят до мусорных баков. Пакеты с неприятным запахом могут днями стоять под дверью, мешая соседям. Как бороться с такими жильцами и чем еще опасно захламление подъезда, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев.