В российском детсаду застрелили волка

На территории детского сада в Вологодской области полицейские застрелили взрослого волка. Малыши и персонал заведения не пострадали, пишет пресс-служба управления МВД РФ по региону.

Инцидент произошел в четверг, 2 октября, в поселке Вожега. Хищник проник на территорию детсада «Сказка» на улице Спортивной и разгуливал вокруг здания.

Сотрудники детсада, напуганные появлением такого «гостя», вызвали стражей порядка.

Сотрудник уголовного розыска незамедлительно прибыл на место ЧП. При его появлении волк кинулся в заросли кустарника. За ними находились хозпостройки.

«Завидев дикое животное примерно в 20 метрах от себя, сотрудник уголовного розыска в соответствии с Законом «О полиции» применил табельное оружие и произвел несколько выстрелов», — отметили в пресс-службе.

В результате опасный хищник был обезврежен. По результатам проводимых проверок будет принято решение, уточнили в ведомстве.