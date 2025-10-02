Избитая модель уехала из России из-за угроз экс-министра Подмосковья

Модель Юлия Ван, на которую с топором напал бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия, уехала из России из-за его новых угроз. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Осторожно: Собчак / YouTube

Манекенщица заявила, что была вынуждена срочно уехать из страны с ребенком из-за послания от избившего ее экс-возлюбленного. Она поделилась записью, которая была сделана во время заседания по продлению бизнесмену меры пресечения: известно, что на данный момент он находится под домашним арестом.

«Передай, что у меня еще много топоров!» — говорит мужчина в аудио. «Опять все бросаю и бегу в страхе, так как мне вновь угрожает гражданин "ХМ". Благодарю за понимание и поддержку в этот трудный для меня момент! Я устала жить в страхе и бояться за свою жизнь. P.S. Всем, кто "кричит" о его порядочности и адекватности, защищая, — слушайте запись», — отреагировала на угрозы Ван.

В июне стало известно, что Михаил Хубутия не полностью возместил ущерб. В апреле Ван обвинила Хубутию в избиении. По ее словам, бизнесмен пробрался к ней в дом с топором и жестоко избил. Отмечалось, что до декабря 2024 года они состояли в отношениях, у пары родился ребенок. После того, как женщина решила разорвать отношения, экс-возлюбленный стал ей угрожать.