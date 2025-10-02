Прохожий спас школьницу от похищения в Подмосковье

Неравнодушный молодой человек заступился за девочку около продуктового магазина в Балашихе. Второклассницу хотел похитить мужчина, однако его действия вовремя заметили и пресекли.

Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в Telegram-канале Readovka.

— В Балашихе смелый парень смог спасти из лап неизвестного маленькую девочку. Подозрительный тип попытался выкрасть второклассницу возле продуктового магазина — извращенец схватил за руку малышку и попытался силой увести ее в неизвестном направлении, — говорится в публикации.

Злоумышленник не смог довести свой умысел до конца. На данный момент школьница находится в безопасности. По неподтвержденным данным, ее мама обратилась в правоохранительные органы.

