Жестокого маньяка задержали спустя 30 лет в дружественной России стране

Маньяка, который в конце 90-х годов жестоко убил минимум 8 женщин, задержали в Белоруссии спустя 30 лет. Поиски пострадавших еще продолжаются. Об этом пишет «База».

53-летнего фрезеровщика из Могилева задержали осенью этого года. В период с 1996 по 1999 годы он, по данным следствия, совершил восемь убийств и два покушения на убийство, сопряженные с изнасилованиями.

Жертвами маньяка стали девушки в возрасте от 12 до 20 лет. Нападения происходили в Могилеве, Витебске, Жодино и Орше. Чаще всего убийства совершались в лифтах и подъездах.

За 30 лет, пока шло следствие, силовики проверили около 100 тысяч человек. Мужчина после задержания во всем сознался. Он также заявил, что душил своих жертв, потому что они кричали.

