В МВД рассказали о тяжелом состоянии одного из пострадавших при стрельбе в Дагестане

Один из пострадавших во время стрельбы в дагестанском селе Унцукуль находится в тяжелом состоянии.

© Газета.Ru

Об этом в Telegram-канале сообщила глава пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

«Ранены три участника перестрелки, двое 30-летних и один 26-летний. Все они госпитализированы в районную больницу. Состояние одного из них расценивается как тяжёлое, поскольку, по имеющейся информации, повреждение артерии привело к значительной потере крови», — написала Гариева.

Стрельба в селе Унцукуль произошла 2 октября. Изначально СМИ утверждали, что огонь открыли в местной школе — но МВД России опровергло эту информацию. По данным ведомства, конфликт произошел на территории, прилегающей к учебному заведению, и в нем участвовали шестеро взрослых. Один из них применил травматическое оружие. Ранения получили трое человек.

Как заявил директор унцукульской школы Магомедрасул Нурмагомедов, стреляли «какие-то левые люди» на улице. По его словам, в самом учебном заведении никаких инцидентов не было, и эвакуация не объявлялась.