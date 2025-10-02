Обман на 20 млн: жертвы финансового коуча хотят наказать обидчицу

Десятки людей обвинили финансового коуча из Сочи в хищении крупных сумм. Как сообщает «КП», пострадавшие утверждают, что женщина получила от разных людей около 20 млн рублей на инвестиции, после чего перестала выходить на связь.

Речь идет о 33-летней жительнице города по имени Мария. По словам одной из обманутых инвесторов, она познакомилась с коучем осенью 2023 года — женщина выглядела человеком, которому можно доверять. Она предлагала «инвестиции с доходом» и обучение. Пострадавшая перевела Марии в общей сумме около 1 млн рублей, из которых удалось вернуть лишь 760 тысяч рублей.

Утверждается, что деятельность жительницы Сочи оказалась фактически финансовой пирамидой, а общий ущерб составил десятки миллионов рублей. Пострадавшая нашла еще около 11 человек с такой же историей.

Другая обманутая заявила, что Мария вошла к ней в доверие, стала одной из лучших подруг и даже предлагала стать крестной ее дочки. Сперва женщина вложила 500 тысяч рублей, а после сумма выросла почти до 2 млн — часть из них были заняты у друзей. Коуч в результате просто перестала платить и исчезала на какое-то время.

Некоторые потерпевшие заявляют, что обращения в полицию и прокуратуру не приносят результата. Другие — обращаются в суд. Например, Ольга из Подмосковья, которая купила обучение трейдингу за 200 тысяч рублей, а также вложила 1 млн рублей. Мария средства не вернула, а уровень знаний у нее был поверхностным. Ольга смогла подать иск и отсудить деньги, однако коуч так ничего и не вернула.

Однако пострадавшие есть не только в России, но и в США. Несколько женщин живут за границей: одна из них познакомилась с коучем на обучении у одного из блогеров, а после Мария втерлась в ее доверие и уговорила перевести ей 26 тысяч долларов в криптовалюте. Она обратилась в российскую полицию онлайн, но дело не возбудили.

Адвокат Дмитрий Трифанов отметил, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано. Кроме того, лица, понесшие имущественный вред, вправе обращаться в суд о взыскании денег.

«В данной ситуации действиям лица, при наличии законом установленных оснований, может быть дана правовая оценка по статье 159 УК РФ "Мошенничество", то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, в том числе связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы», — заявил эксперт.

Трифанов призвал людей с настороженностью относиться к предложениям о гарантированном получении дохода с операций с финансовыми активами, которые являются высоко рискованными и в силу своей специфики. Даже выигранный суд в таком случае не гарантирует возврат средств.