Появилась версия загадочной пропажи семьи с 5-летней девочкой в походе

По одной из версий поисковиков, на семью с пятилетней девочкой, которая отправилась в поход в Красноярском крае, могли напасть дикие звери. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, Ирина и Сергей планировали ночевать в домике-куполе с баней в диком месте на Манской петле. Однако на территории нет никаких официальных глэмпингов.

Неизвестно, успела ли семья добраться до места привала. Пятилетнюю дочку супруги хотели оставить у бабушки, однако потом все-таки решили взять с собой.

Также на маршруте, по которому отправилась семья нет особой инфраструктуры, в это районе отсутствует мобильная связь.

Ранее сообщалось, что для поисков бесследно пропавшей семьи поднимут вертолет. Буквально две недели назад супруги уже отправлялись в поход в тайгу и благополучно вернулись домой.

