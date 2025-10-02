Полиция нейтрализовала террориста с бомбой в руках в Манчестере

Страшная трагедия произошла около синагоги в Хитон-Парке, что в британском Манчестере. По меньшей мере два человека погибло, ещё трое получили ножевые ранения прямо у входа в религиозное здание. Подозреваемый был нейтрализован полицией, причём при себе у террориста была бомба.

Сотрудников полиции вызвали в синагогу еврейской общины Хитон-Парк в четверг в 9:31 утра в Йом-Кипур, самый святой день в иудейском календаре.

Полиция заявила, что «объявила Платон» – национальное кодовое слово, используемое полицией и экстренными службами при реагировании на «мародёрскую террористическую атаку».

На видео, размещённом в социальных сетях, видно, как вооружённые полицейские направляют оружие на лежащего на земле человека, а один из правоохранителей кричит прохожим: «Всем отойти, у него бомба, уходите».

Видно, как лежащий на земле человек начинает подниматься, но тут раздаётся выстрел, и он тут же падает на землю. Ещё один человек неподвижно лежит на земле у ворот синагоги в луже крови около головы.

Позже на место прибыл белый грузовик с надписью «обезвреживание бомб», который заехал за оцепление возле синагоги.

Источники в полиции сообщили Daily Mail, что пока «слишком рано» определять мотивы нападавших.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который досрочно покидает встречу европейских лидеров, заявил, что «дополнительные полицейские силы» теперь будут направлены в синагоги по всей стране: «Я в ужасе. Тот факт, что это произошло в Йом-Кипур, самый святой день в еврейском календаре, делает это ещё более ужасающим».

Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм сообщил, что одной из жертв был охранник, получивший ножевое ранение.

Полиция Большого Манчестера сообщила: «В 9:31 утра в полицию из синагоги еврейской общины Хитон-парк на Миддлтон-роуд в Крампсолле позвонил один из прохожих, который сообщил, что стал свидетелем того, как автомобиль въехал в людей, а один мужчина получил ножевое ранение».

Полиция заявила, что в 9:37 утра был зафиксирован крупный инцидент. В заявлении также говорилось: «В 9:38 утра сотрудники полиции Большого Манчестера открыли огонь из огнестрельного оружия. Один человек, предположительно, преступник, был ранен. Парамедики прибыли на место происшествия в 9:41 утра и оказывают помощь людям».

Подтверждалось, что «в настоящее время четыре человека получили травмы, полученные в результате столкновения с автомобилем и ножевых ранений. Граждан просят избегать этого района, пока полиция продолжает расследование инцидента».

Согласно информации на странице общины в соцсети, Хитон-Парк – крупная ашкеназская ортодоксальная синагога, которая была официально основана в 1935 году и которую возглавляет раввин Дэниел Уокер.

Один из свидетелей рассказал, что вооружённый преступник пытался ворваться в синагогу, но был ликвидирован вооружённой полицией.

Территория вокруг синагоги была заполнена десятками полицейских машин, а также пожарными и каретами скорой помощи, а вскоре после инцидента в небе кружил вертолёт полиции.

Прилегающие улицы были оцеплены большим количеством полицейских машин и фургонов, которые с включёнными сиренами мчались по соседним дорогам. Неподалеку от синагоги, у начала тропы между домами, ведущей к задней части религиозного учреждения, дежурили сотрудники полиции, вооружённые автоматами Heckler & Koch.

Члены еврейской общины собрались вокруг полицейского кордона, некоторые из них плакали. Сразу после нападения один мужчина сообщил, что его жена, дочь и другие члены общины находились внутри синагоги.

Было замечено несколько чёрных полицейских автомобилей и фургонов без опознавательных знаков, в которых находились сотрудники полиции в штатском с закрытыми лицами, на большой скорости покидавшие место инцидента.

В Манчестере проживает более 30 тысяч евреев, что является самым высоким показателем после Лондона. Кеми Баденок назвала произошедшее «отвратительным и гнусным нападением» и призвала «полностью подавить рост антисемитизма, который мы наблюдаем в нашей стране».

Почётный раввин синагоги Мейденхед и нынешний глава Раввинского суда Великобритании Джонатан Ромейн рассказал, что он «потрясён» произошедшим: «Это худший кошмар каждого раввина и каждого еврея».

Йом-Кипур считается самым святым днём ​​в еврейском календаре, и в это время в синагогах обычно особенно многолюдно.