В Москве арестовали создавшего граффити с украинским гербом россиянина

Москвич создал граффити с украинскими лозунгом и гербом, его арестовали на 15 суток. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации издания, 7 сентября мужчина на стене технического здания нарисовал трезубец и написал фразу, которую Минюст России относит к экстремистской атрибутике.

Судебное заседание назначили на 18 сентября, но судья Головинского суда отложил рассмотрение дела из-за неявки обвиняемого.

В итоге следующее заседание прошло 29 сентября, москвича туда доставили, от услуг адвоката мужчина отказался. В прошлом у россиянина уже были проблемы с законом.

Головинский суд назначил ему 15 суток ареста.

2 октября пресс-служба прокуратуры Крыма сообщила, что жительница Нижнегорского района республики предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. 37-летнюю женщину обвинили в том, что в период с июля по август 2023 года она собрала сведения о месте расположения склада горюче-смазочных материалов, используемых военными ВС РФ. Впоследствии жительница Крыма посредством чат-бота в мессенджере передала соответствующие снимки и географические координаты объекта представителям ГУР министерства обороны Украины.