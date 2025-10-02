Три человека пострадали при перестрелке около дагестанской школы

Трое человек получили ранения во время перестрелки около школы № 1 в дагестанском селе Унцукуль. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Очевидцы рассказали, что их доставили в местную больницу.

Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе администрации Унцукульского района.

— Произошла перестрелка. По предварительной информации, ранены три человека. Обстоятельства уточняются, — передает сообщение ТАСС.

Отчисленный студент утром 29 сентября напал на бывших преподавателей с ножом в Архангельском техникуме строительства и экономики. Позже в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

При этом за два часа до случившегося он опубликовал в Сети изображение стрелка с надписями deny, defend и depose, что, по мнению экспертов, было явной отсылкой к убийце Луиджи Манджоне.