Россиянка с тремя детьми заживо сгорели в частном доме в Ленобласти

Трое детей и их мать скончались в пожаре в частном доме в городе Любань в Ленинградской области.

Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в Telegram-канале «Mash на Мойке».

— На тушение полыхающего одноэтажного дома выезжали 16 пожарных и пять единиц техники. Тела всех членов семьи были обнаружены во время проливки локации, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают психологи МЧС. Причина пожара пока не установлена.

В июне текущего года в поселке Перово Ленинградской области в результате пожара в заброшенной бане погиб 11-летний мальчик. Двое друзей принесли в здание канистру с бензином, чтобы затопить печь, но между ними произошел конфликт, и один из них ушел. Вернувшись, он увидел, что баня охвачена огнем, и вызвал спасателей. После ликвидации возгорания сотрудники МЧС обнаружили тело ребенка.

В апреле четыре ребенка участника спецоперации заживо сгорели в пожаре в Челябинской области. Погибшим детям было 12, семь и пять лет. В момент трагедии дома никого не было — жена бойца уехала к мужу в московскую клинику.