В дагестанской школе произошла стрельба

В дагестанском селе Унцукуль якобы произошла стрельба в школе №1. Об этом в четверг, 2 октября, сообщает Shot. По неподтвержденной информации, несколько человек получили ранения.

© Вечерняя Москва

Очевидцы рассказали, что пострадавших доставили в местную больницу для оказания помощи, передает Telegram-канал.

В апреле 11-летний мальчик напал с ножом на одноклассницу и пырнул школьного охранника в Новом Уренгое. Мальчика постоянно травили другие дети, из-за чего он и раньше бросался на них с кулаками.

На западе США произошла стрельба в средней школе, есть пострадавшие

Аналогичные нападения ранее происходили и в американских школах. Например, в здание Государственного университета американского штата Флорида вошли два стрелка, вооруженных автоматическими винтовками. Прибывшая на место произошедшего полиция ликвидировала одного нападавшего и задержала второго. Всего тогда пострадали шесть человек.