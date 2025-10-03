В Якутии самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета

2 октября самолет, вылетевший из Батагая в Якутск, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального Восточного МСУТ СК России.

© Российская Газета

25 человек, находившихся на борту воздушного судна, шестеро из которых члены экипажа, не пострадали. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Батагая.

Ведется доследственная проверка на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.