Mash: в дагестанском селе Унцукуль произошла стрельба в школе

Стрельба произошла в школе N1 в селе Унцукуль в Республике Дагестан. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Журналисты выяснили, что один из учеников выстрелил из пневматического оружия в другого школьника. Перед этим школьники поспорили в интернете, а при встрече между ними произошла драка. "Один из них — раньше этот парень уже приносил в школу пистолет — достал пневматику и выстрелил в оппонента", — говорится в материале. В нем подчеркивается, что в результате стрельбы пострадали три человека. Их уже доставили в больницу.