Российские туристы застряли на Мадагаскаре из-за протестов

Российские туристы застряли на Мадагаскаре из-за политических протестов. Об этом сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на путешественников.

По словам москвички, она прилетела на отдых 28 сентября. Из-за массовых протестов против президента страны авиакомпания Emirates отменила свои рейсы, а аэропорты прекратили работу. Сейчас вместе с женщиной домой не могут вернуться жители Сочи и Краснодара.

«На данный момент российское правительство предупредило граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар, но что делать тем, кто уже на острове, озвучено не было», — отмечают туристы.

В консульском отделе посольства РФ на Мадагаскаре заявили, что эвакуационных рейсов в Россию не будет до тех пор, пока не введен режим ЧС. Авиакомпания предложила вернуть деньги за отмененный самолет. Когда рейсы возобновятся — неизвестно.

Напомним, что в конце сентября тысячи людей вышли на протест против частых отключений электроэнергии и дефицита воды. Демонстрации быстро переросли в погромы, а 29 сентября президент Мадагаскара Андри Радзуэлина распустил правительство, чтобы создать «пространство для диалога».