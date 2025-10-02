Трое человек погибли в результате нападения в синагоге Манчестера

Двое человек погибли в результате нападения возле синагоги еврейской общины Хитон-парк в британском Манчестере. Преступника, по предварительным данным, удалось застрелить прибывшим на место правоохранителям.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе полиции Большого Манчестера.

— В полиции заявили, что в настоящее время подтвердить гибель нападавшего невозможно «из-за проблем безопасности, связанных с обнаружением у него подозрительных предметов», — передает телеканал Sky News.

Автомобиль врезался в толпу около синагоги, после чего неизвестный с ножом напал на прихожан, пострадали четверо. При этом 2 октября отмечается один из важнейших дней еврейского религиозного календаря — Йом-Киппур. По информации СМИ, полиция рассматривает случившееся как теракт.

Около здания миграционной службы города Даллас в американском штате Техас также произошла стрельба. Правоохранители искали снайпера или снайперов, которые могли открыть огонь с одной из крыш. В результате случившегося пострадали минимум трое человек.