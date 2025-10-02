Глава ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии отправлен в СИЗО

Басманный районный суд Москвы в четверг на заседании отправил в следственный изолятор (СИЗО) на 1 месяц и 30 суток начальника управления МЧС по Кабардино-Балкарии генерал-майора Михаила Надеждина. Об этом сообщила пресс-служба судов столицы.

Генерала чрезвычайного ведомства обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, главный спасатель КБР получил 2 млн рублей от бизнесмена Анзора Ногмова. За взятку Надеждин подписал документы о пожарной безопасности на предприятиях бизнесмена без фактической проверки МЧС.

Кроме того, генерал согласовал договоры на обслуживание ведомством предприятий промышленного и топливно-энергетического комплекса. Однако обследования и проверки на самом деле там не проводились.

Михаил Надеждин был задержан 30 сентября в Нальчике. Сотрудники МВД провели обыски в доме фигуранта. По вменяемой статье (ч. 6 ст. 290 УК) обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.