В Ленинградской области при пожаре погибла женщина с тремя детьми

Женщина с тремя детьми погибла во время крупного пожара в Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

Семья жила в одноэтажном доме в городе Любань. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На место немедленно прибыли пять пожарных машин, было задействовано 16 спасателей.

В сгоревшем доме пожарные обнаружили тела четверых домочадцев. На месте работают все экстренные службы и психологи МЧС. Обстоятельства трагедии уточняются.