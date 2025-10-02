След ребенка на снегу нашли во время поиска пропавшей под Красноярском семьи

Участники поиска семьи из двух взрослых и пятилетней девочки, пропавшей в районе Минской петли Красноярского края во время туристического похода, нашли на снегу след ребенка.

Об этом в четверг, 2 октября, сообщила гид по Кутурчинскому белогорью, волонтер поискового отряда «ЛизыАлерт» Наталья Мерецкая.

— Снег сейчас, вполне возможно, выпал на отметке тысяча метров над уровнем моря. То есть они, видимо, пошли на самую вершину, чтобы там осмотреться и выбраться, — передает слова добровольца ТАСС.

Семья вышла на туристический маршрут 28 сентября. Их путь пролегал в направлении горы Буратинки, однако до настоящего времени пропавшие не вышли на связь с родственниками. Сейчас их разыскивают сотрудники полиции, волонтеры и местные жители.

Пропавшего на горе Конжаковский Камень путешественника Федора Медведева 25 сентября удалось найти живым спустя неделю поисков. Мужчину госпитализировали с сильными ожогами рук, которые тот получил, когда отбивался от волков.

Турист Андрей Орлов и его друг Акмаль Махкамов 17 сентября пытались взобраться на Сайрамский пик в Казахстане без гида и специального снаряжения. В итоге второй разбился насмерть, а Орлов чудом выжил.