Силовики задержали в Подмосковье серийных воров автомобилей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мытищах двоих мужчин, которые пытались угнать чужие автомобили. Злоумышленникам удавалось похищать чужие транспортные средства и перегонять их за пределы страны, однако их действия пресекли силовики.

Об этом в четверг, 2 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Злоумышленники прибывали в Россию и на территории населенных пунктов Московской области в ночное время искали припаркованные возле жилых домов иномарки. Ночью, используя специальное оборудование, отключали сигнализацию, проникали в салоны машин, запускали двигатель и в течение нескольких часов выезжали за пределы нашей страны, — рассказала Волк в личном Telegram-канале.

Подозреваемые попались силовикам во время очередной такой попытки неправомерно завладеть транспортными средствами. Правоохранителями удалось отыскать один из ранее угнанных автомобилей. Машину вернули страховой компании.

В отношении ранее судимых злоумышленников возбудили уголовные дела. Их заключили под стражу. Фигурантам грозит до 10 лет колонии.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчин по подозрению в краже и угоне автомобилей. Злоумышленники орудовали на территории столичного региона и успели заработать 12 миллионов рублей. Фигурантов поймали и отправили их в СИЗО.