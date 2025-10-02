Мужчина с ножом напал на прихожан синагоги Манчестера в важнейший еврейский праздник

Автомобиль в четверг, 2 октября, врезался в толпу около синагоги на Миддлтон-роуд в Крампсолле в британском Манчестере. После этого неизвестным с ножом напали на прихожан, пострадали четвер.

© Вечерняя Москва

На месте работают правоохранители, пострадавшим оказывают помощь. При этом 2 октября отмечается один из важнейших дней еврейского религиозного календаря — Йом-Киппур.

— Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм заявил, что непосредственная опасность, по всей видимости, миновала» после сообщений о «серьезном инциденте». Один человек был застрелен, предположительно, это преступник, — передает телеканал Sky News.

