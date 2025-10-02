RT назвал мотив убийства мужчиной своей семьи в Ульяновске

Житель Ульяновска, убивший свою жену и двух малолетних дочерей, мог пойти на преступление, так как не хотел, чтобы его долги выплачивала семья.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 2 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Не хотел, чтобы долги переходили к жене и детям, — передает RT со ссылкой на источник.

Мужчина, по неподтвержденным данным, имел задолженность в размере около полумиллиона. Он уже сознался в содеянном. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК, подозреваемый после совершения убийства попытался инсценировать нападение на квартиру.

Тела погибших в квартире обнаружила мать обвиняемого. Ее сын открыл дверь с окровавленными руками и заявил, что на них напали неизвестные. По данным журналистов, мужчина пошел на преступление, так как влез в долги. Он страдал лудоманией и проигрывал крупные суммы в онлайн-казино. С целью отыграться он начал брать в долг до 50 тысяч рублей в неделю. Это не нравилось его супруге, что приводило к конфликту между ними. Какой срок грозит мужчине — в материале «Вечерней Москвы».