Пять человек оказались забиты до смерти и сожжены жителями отдаленной горной общины

Мексиканские власти разбираются в очередном ужасном деле. Тела пятерых человек были найдены в сгоревшем автомобиле в горах мексиканского штата Оахака. Власти предполагают, что они приехали в горную деревню в понедельник, чтобы получить у женщины кредит под высокий процент. В содеянном подозревают жителей общины.

Власти полагают, что жители отдалённой общины в горах южного мексиканского штата Оахака забили до смерти пятерых человек и сожгли их тела, сообщила в среду прокуратура штата.

Местные власти и Национальная гвардия прибыли во вторник в общину Льяно-Амарилло в Санта-Мария-Текскатитлан в поисках пятерых пропавших без вести людей. Они обнаружили сгоревший автомобиль с останками пяти человек внутри, говорится в заявлении прокуратуры штата Оахака, опубликованном в среду.

Они полагают, что убийства произошли в понедельник, но эксперты-криминалисты всё ещё работают над идентификацией останков и точном определении времени их смерти.

По данным прокуратуры, предварительная информация свидетельствует о том, что пятеро преступников прибыли в понедельник в горную деревню, расположенную примерно в 200 километрах от столицы штата, чтобы получить у женщины кредит под высокий процент.

Подобные самосуды, пишет Associated Press, время от времени в Мексике происходят, особенно этим славятся отдалённые районы, где присутствие властей незначительно.

Так, в марте толпа убила и сожгла мужчину, работавшего клоуном в другом городе Оахаки, после того как его обвинили в насилии над ребёнком. В прошлом году толпа убила женщину, обвиняемую в причастности к похищению и убийству девочки в Таско (штат Герреро).

В последнем из имеющихся докладов Национальной комиссии по правам человека за 2019 год говорится, что подобные убийства являются наиболее серьёзным проявлением недоверия людей к властям и повсеместной безнаказанности. В исследовании говорится, что в 2018 году было совершено 271 убийство, совершённое линчевателями.