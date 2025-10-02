Сотрудник ДПС случайно подстрелил подростка во время погони

В Липецке возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате инцидента с сотрудниками ДПС. Трагическое событие произошло в ночь на 20 сентября, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, патрульные обратили внимание на автомобиль без номерных знаков, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Инспекторы дали сигнал остановиться, однако молодой человек за рулем проигнорировал требование и попытался скрыться от преследования. В ходе погони сотрудник полиции применил табельное оружие. Пуля попала в пассажира, которым оказался 16-летний подросток.

Юноша был экстренно доставлен в медицинское учреждение, однако полученное ранение, по предварительным данным, оказалось несовместимым с жизнью. Как устанавливают следователи, автомобиль без ведома родителей находился у 17-летнего водителя, которому он был передан самим пострадавшим.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Дана правовая оценка действиям всех участников инцидента, включая сотрудников правоохранительных органов. Расследование продолжается.