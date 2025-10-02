Сотрудник ДПС случайно подстрелил подростка во время погони

Подросток скончался после ранения, полученного во время погони ДПС

В Липецке возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате инцидента с сотрудниками ДПС. Трагическое событие произошло в ночь на 20 сентября, сообщает ТАСС.

© РИА Новости

По предварительной информации, патрульные обратили внимание на автомобиль без номерных знаков, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Инспекторы дали сигнал остановиться, однако молодой человек за рулем проигнорировал требование и попытался скрыться от преследования. В ходе погони сотрудник полиции применил табельное оружие. Пуля попала в пассажира, которым оказался 16-летний подросток.

Юноша был экстренно доставлен в медицинское учреждение, однако полученное ранение, по предварительным данным, оказалось несовместимым с жизнью. Как устанавливают следователи, автомобиль без ведома родителей находился у 17-летнего водителя, которому он был передан самим пострадавшим.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Дана правовая оценка действиям всех участников инцидента, включая сотрудников правоохранительных органов. Расследование продолжается.