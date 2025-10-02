Житель Подмосковья устроил стрельбу с балкона квартиры по рабочим

В Люберцах пьяный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета с балкона своей квартиры в сторону сотрудников управляющей компании, которые пилили дерево во дворе. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

© Мослента

Инцидент произошел на улице Молодежная. В результате никто не пострадал. Стрелявшим оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1980 года рождения. Его задержали, а пистолет изъяли.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

