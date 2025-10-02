Тело мужчины с ножевым ранением нашли в квартире на юге Москвы

Труп мужчины обнаружили в квартире на Ялтинской улице на юге столицы. На его теле правоохранители обнаружили ножевое ранение.

Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

— Ночью 2 октября 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Ялтинская в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, к убийству потерпевшего может быть причастна его сожительница. По факту обнаружения тела мужчины без признаков жизни СК организовал доследственную проверку. Эксперты работают на месте, выясняя все обстоятельства инцидента. Уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на улице Бехтерева в Москве. В связи с этим возбудили уголовное дело. Правоохранители установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве. Его задержали и предъявили обвинение.