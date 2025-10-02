Женщина зарезала сожителя в квартире на юге Москвы

Организована доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины с ножевым ранением на юге столицы, по предварительным данным, на него напала сожительница. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«Ночью 2 октября в квартире на ул. Ялтинская обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения. Предварительно установлено, что телесные повреждения мужчине нанесла его сожительница», – говорится в сообщении. Отмечается, что следователи и криминалисты ГСУ СК по Москве осмотрели место происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.