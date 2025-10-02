СК возбудил дело после падения 13-летней девочки с лошади в Подмосковье

Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней в подмосковной деревне Дракино. Девочка в возрасте 13 лет пострадала после падения с лошади во время занятий по верховой езде.

Об этом в четверг, 1 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в феврале этого года. В результате падения с лошади девочка получила травмы, с которыми ее госпитализировали. Впоследствии потерпевшей потребовалось вмешательство медиков. Мать девочки после случившегося обращалась в компетентные органы, однако это не дало результата.

До этого похожая ситуация произошла в деревне Лужки. Там девочка упала с лошади во время езды. Она уронила телефон на землю и потянулась за ним вниз, что привело к падению с коня. Впоследствии девочка впала в кому. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.