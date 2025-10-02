В российском городе мальчик провалился в строительную яму и просидел там всю ночь

В Апшеронске разыгралась настоящая драма, едва не закончившаяся трагедией. Одиннадцатилетний мальчик провалился в глубокую яму и провел в ней всю ночь, сообщают кубанские сми.

Происшествие случилось в районе, предназначенном для детского отдыха, — за зданием спорткомплекса «Эра спорта», со стороны парка «Юность», рядом с детской площадкой и катком.

Обнаружили ребенка лишь сегодня утром рабочие, оказавшиеся неподалеку. Мальчик был в шоковом состоянии и с сильным переохлаждением. По предварительной информации медиков, к счастью, удалось избежать переломов, и жизни ребенка сейчас ничто не угрожает. После извлечения из ямы его незамедлительно госпитализировали для комплексного обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

Сейчас главной задачей является поиск родителей мальчика, которые, вероятно, даже не подозревают о случившемся. Вопрос о том, как подобная яма могла оставаться незамеченной и не огороженной, теперь будет задан компетентным службам.