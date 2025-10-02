Семья с ребенком пропала в глухой тайге Красноярского края

В Партизанском районе Красноярского края развернулась масштабная поисковая операция: 28 сентября семья из Сосновоборска — 64-летний мужчина, его 48-летняя супруга и их пятилетняя дочь — отправились в поход, из которого не вернулись.

О тревожной ситуации стало известно спустя два дня, когда знакомый семьи забил тревогу из-за отсутствия связи с туристами. Как передает BAZA, глава семейства — заядлый путешественник, а его жена работает психологом. Маршрут был запланирован между посёлками Кутурчин и Мина, но что-то пошло не так.

Ситуация осложняется тем, что район поисков — это глухая тайга, где отсутствует мобильная связь. На месте развернута масштабная операция: десятки волонтёров и сотрудников силовых структур прочёсывают местность, в воздухе работают дроны.

По факту исчезновения людей Следственный комитет возбудил уголовное дело. Поисковая операция продолжается, спасатели и волонтёры делают всё возможное, чтобы найти пропавшую семью.

Ранее на Курилах пропала женская группа туристов из девяти человек. Их нашли спустя двое суток.