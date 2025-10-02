В Подмосковье на восемь лет осудили мужчину за покушение на сбыт метадона

Суд в Подмосковье вынес вердикт обвиняемому в покушении на сбыт наркотиков Игорю Григорьеву. Его приговорили к восьми годам и одному месяцу колонии.

Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Балашихинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Игоря Григорьева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленник планировал забрать запрещенные вещества из тайника, в котором находилось свыше 10 граммов метадона. Наркотик был расфасован в 20 пакетиков. Мужчина намеревался в дальнейшем продавать вещества с целью извлечения финансовой выгоды.

Ранее в Подмосковье за покушение на сбыт наркотиков осудили другого злоумышленника. Мужчина намеревался продать 14 граммов запрещенного вещества, приобретенного в Сети. Его приговорили к восьми годам колонии.