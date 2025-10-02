Россиянину, оправдывавшему теракт против генерала Кириллова, вынесли вердикт

Гражданина России Евгения Шульгу, оправдывавшего теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова, приговорили к восьми годам колонии.

Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину РФ Шульге Евгению Геннадьевичу 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным силовиков, мужчина размещал в одном из мессенджеров материалы, в которых оправдывал теракты, в том числе и против генерала Кириллова. Подозреваемого удалось найти, его задержали в Костроме.

Генерал Кириллов и его помощник погибли в результате теракта, совершенного 17 декабря прошлого года. Тогда взрыв прогремел около подъезда жилого дома на Рязанском проспекте. СВУ привели в действие дистанционно. Чем известен генерал-лейтенант — в материале «Вечерней Москвы».