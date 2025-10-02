Суд приговорил к 8 годам мужчину за оправдание теракта против генерала Кириллова

Второй Западный окружной военный суд приговорил 36-летнего россиянина Евгения Шульгу за оправдание теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова и других террористических акций украинских спецслужб. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России. Сотрудники ведомства задержали Шульгу в Костроме. Следствие установило, что он размещал в мессенджере Telegram материалы, оправдывающие террористические акты, а также призывы к вооруженным нападениям на военнослужащих Минобороны и ФСИН. В ФСБ подчеркнули, что материалы оправдывали не только теракт против генерала Кириллова, но и другие террористические акции и атаки беспилотников, в результате которых пострадали мирные жители. Шульгу признали виновным в оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Накануне в Коми кандидата в депутаты госсовета арестовали за призывы к терроризму. По данным Следственного комитета региона, обвиняемая публиковала в соцсети и мессенджере текстовые записи и комментарии, содержащие призывы к осуществлении терактов, а также оправдывала подобные преступные действия.