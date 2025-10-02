Следствие попросит суд об аресте экс-депутата Мосгордумы Круглова

В СК России по Москве заявили, что следователи обратятся к суду с ходатайством об отправке под стражу экс-депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Максима Круглова по делу о фейках о ВС России.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в Telegram ведомства.

Фигурант в ходе допроса вину не признал.

Ранее Следственный комитет возбудил дело против Круглова. Его подозревают в распространении фейков об армии России.