В сибирской тайге пропала семья с ребенком

Семья с пятилетним ребенком пошла в туристический поход и заблудилась в тайге в Красноярском крае. К поискам привлечены волонтеры и беспилотники, сообщило в своем Telegram-канале МВД России по региону.

По данным ведомства, семья пропала в Партизанском районе в лесах у Минской петли.

«В отдел полиции поступила информация о том, что 28 сентября они направились в туристический поход по маршруту в направлении горы Буратинка, но до настоящего времени не вышли на связь с родственниками», — говорится в сообщении.

В поисках мужчины и женщины 1961 и 1977 годов рождения, а также пятилетнего ребенка, задействованы более 50 человек, в том числе полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители, применяются беспилотные летательные аппараты.

Продвижение осложняют неблагоприятные погодные условия и труднопроходимая местность, уточнил Telegram-канал «Абзац».

Ранее в Бурятии нашли живой девушку, которая блуждала по лесу в Тункинском районе 18 дней. За время ее поисков было обследовано свыше 130 квадратных километров леса.