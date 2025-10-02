В Москве женщина попала под трамвай

Женщина попала под трамвай на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево. На место едут оперативные службы. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил источник агентства городских новостей «Москва».

Выясняются все подробности произошедшего, передает Telegram-канал агентства.

24 сентября несовершеннолетняя девушка попала под трамвай на проспекте Мира в столице. Она получила травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга также произошло ДТП с участием трамвая и самокатчика.

2 октября авария произошла на дублере Варшавского шоссе в районе дома 95. Движение в районе ДТП было затруднено.