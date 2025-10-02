Самолет Братск — Новосибирск аварийно сел в аэропорту вылета

В Иркутской области самолет, следовавший из Братска в Новосибирск, вынужден был вернуться в аэропорт вылета и совершить аварийную посадку. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

По предварительным данным, причиной происшествия стали технические неполадки. На борту находились 77 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал, посадка прошла благополучно. Следователи начали проверку по признакам нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.