Мошенники используют сетевые игры для обмана детей и даже лабубу

Кибермошенники все больше начинают ориентироваться на молодую аудиторию, которая более восприимчива к манипуляциям. Дети проводят много времени в интернете, активно общаются в соцсетях и играют в онлайн-игры, где мошенникам легко установить контакт с ними. О новых схемах обмана и способах защиты детей от злоумышленников в интернете рассказал Виталий Фомин, руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики.

© Российская Газета

Родители, обратите внимание!

Новые схемы мошенничества:

Для учащихся младших классов мошенники разрабатывают схемы, связанные с их хобби. Например, с Roblox или Minecraft. Злоумышленники предлагают детям якобы купить виртуальную валюту для развития персонажей или поучаствовать в розыгрышах, для чего необходимо сообщить банковские реквизиты или перевести "вступительный взнос".В интернете нередко встречаются модифицированные версии игр "с улучшенными функциями": скорее всего, их разработали киберпреступники, а вместе с файлом на устройство попадет вирус.Другой вариант - предложения якобы купить Minecraft по сниженной цене или оформить подписку с бесплатным периодом до полугода. Как правило, их рассылают мошенники.В последнее время довольно распространенной стала кража аккаунтов в соцсетях через розыгрыш трендовых вещей, таких как Лабубу или iPhone.

Детям приходит сообщение о выигрыше с просьбой перейти по ссылке или назвать специальный код. Если ребенок соглашается, мошенники получают доступ к его аккаунту в мессенджере.

Используя детскую невнимательность, злоумышленники создают копии аккаунтов родителей и пишут от их имени под различными предлогами, чтобы получить личную информацию.Школьникам иногда приходят сообщения о возможности самостоятельно заходить в электронный дневник, чтобы узнавать домашние задания и другую полезную информацию.Кроме того, может встретиться призыв обновить приложение на телефонах взрослых. Если телефон родителя в этот момент дома, а ребенок знает пароль, он может установить программу на устройство и открыть доступ к нему злоумышленникам.

Подростков постарше нередко обманывают через телефонные звонки и фишинговые сообщения от имени администрации школы, работодателей или даже органов власти. На практике это может выглядеть так: ребенок сообщает код из СМС, а затем его начинают шантажировать. Например, злоумышленники могут сказать, что теперь у родителей будут неприятности с законом. Напуганные дети переводят мошенникам крупные суммы, передают ценные вещи или раскрывают конфиденциальные данные членов семьи. Иногда это приводит и к более опасным последствиям. Например, злоумышленники могут вынудить ребенка совершить поджог, то есть поставить под угрозу собственные жизнь и здоровье, а также близких или знакомых.

Опасность таких схем

В схемах, направленных на детей, конечной целью чаще всего являются родители и их деньги. Однако современные подростки тоже нередко бывают платежеспособными, потому что подрабатывают или получают доход от соцсетей.

Мошенники могут подменить аккаунт родителя и попросить прислать любой документ якобы для работы или других целей. Если ребенок отправит логин и пароль для входа в личный кабинет на портале "Госуслуги", злоумышленник сможет получить доступ к объектам недвижимости, автомобилю, банковским счетам и т. д. Личные данные несовершеннолетних и их родителей также привлекательны для мошенников, потому что эти сведения можно использовать для регистрации новых аккаунтов, шантажа и выдачи себя за другого человека.

Молодые люди активно пользуются цифровыми технологиями, их аккаунты популярны в соцсетях и выглядят убедительными. Это делает их ценным активом для злоумышленников: получив доступ к таким страницам, мошенники могут использовать их для рассылки фишинговых сообщений или вымогательства.

Советы для защиты несовершеннолетних от злоумышленников

При защите от мошенников важно учитывать возраст детей.

Родителям стоит контролировать цифровую активность и соцсети детей младше 14-15 лет. Важно настроить их аккаунты так, чтобы им могли писать и звонить только друзья или люди из списка контактов. Если у ребенка есть доступ к банковской карте, не стоит хранить на ней сумму, превышающую повседневные расходы.

Хорошей идеей будет установить лимит на денежные переводы. Необходимо также внимательно проверять активность детей в чатах компьютерных игр - там легко встретить злоумышленников.

Более старшим подросткам необходимо объяснить основы цифровой грамотности и кибербезопасности. Например, обозначить, что государственные органы или школьные учителя не будут связываться с ними напрямую, тем более по телефону или СМС. Кроме того, важно научить детей не передавать никакую личную информацию о себе и близких по интернету.

Если ребенок планирует найти подработку, необходимо тщательно проверить информацию о работодателе.

Нередко объявления о работе на "несколько часов в день" размещены мошенниками.

Не менее важно научить детей не верить звонкам с неизвестных номеров (в том числе по видеосвязи), даже если собеседники представляются мамой или папой - технологии дипфейков развиты настолько, что могут легко ввести в заблуждение. Безопаснее будет положить трубку, перезвонить по известному номеру и только после этого предпринимать дальнейшие шаги. Скорее всего, телефоны родителей доступны, и ситуация разрешится благополучно. При этом стоит обязательно предупредить близких о попытке обмана.

Сообщения и письма с обещаниями больших скидок или другой выгоды лучше всего проигнорировать. Если это настоящий магазин, информацию можно уточнить на официальном сайте, без перехода по непроверенным ссылкам.

Если на банковскую карту поступили деньги от незнакомого человека, нельзя перечислять их обратно - необходимо обратиться в банк с заявлением об ошибочном переводе.

Независимо от возраста, важно, чтобы ребенок знал: в любой ситуации он может обратиться за помощью к родителям.