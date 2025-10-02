Преследование Гуфа по уголовному делу о грабеже в Подмосковье прекращено

Полиция прекратила уголовное преследование российского рэпера Гуфа по делу о грабеже в Подмосковье осенью прошлого года, передает ТАСС. В правоохранительных органах рассказали, что версия музыканта и его защитников подтвердилась: он не был зачинщиком потасовки.

© Газета.Ru

"По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшего его доводы о степени тяжести вреда здоровью не подтвердились", - добавил источник агентства.

Он отметил, что следователи осмотрели телефон якобы потерпевшего и у правоохранителей появились к нему вопросы. В ночь на 23 октября 2024 года рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей - сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Следствие проверяло версию о том, что музыкант с товарищем отобрали у пострадавшего телефон.

Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-то. На следующий день на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся. Следствие просило отправить его в СИЗО, однако суд отпустил артиста на свободу, наложив на него запрет определенных действий.