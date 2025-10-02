Житель Камчатки прописал в своей квартире 113 иностранцев

Житель Петропавловска-Камчатского за четыре месяца этого года прописал в своей квартире 113 жителей иностранных государств.

Такая "доброта" грозит ему уголовным наказанием сроком до 5 лет лишения свободы.

"По версии дознания, неработающий 34-летний житель города Петропавловска-Камчатского в период с 30 апреля по 28 августа 2025 года осуществил фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации по улице Звездная 113 иностранных граждан, не имея намерения и возможности предоставить жилое помещение для проживания. За фиктивную постановку злоумышленник получал деньги от двух до десяти тысяч за предоставленную услугу", - сообщает УМВД по Камчатскому краю.

Полиция расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 322 статьей УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

Нарушитель закона пребывает под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.