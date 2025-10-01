Жильцов экстренно эвакуируют из-за трещины в многоэтажке Ростова-на-Дону

Жильцов многоэтажки в Ростове-на-Дону, которая не была ранее признана аварийной, экстренно эвакуируют из-за образовавшейся сквозной трещины. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

"В пятиэтажном трехподъездном доме по улице Ивановского <…> сегодня зафиксирована сквозная трещина. Ранее дом не был аварийным. <…> Работают экстренные службы и экспертные организации. Готовится расселение одного подъезда. Для эвакуируемых жителей организуются пункты обогрева в автобусах", - написал Скрябин.

По его словам, жителям будет предоставлена возможность переселиться в маневренный фонд. Для желающих временно переселиться в иные места будет предоставлен транспорт. Эксперты проверят обстоятельства происшествия.