Массовая драка с ножами произошла в Волжском

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки с применением ножей и кастетов в Волгоградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Инцидент произошел 27 сентября, рядом с точкой общепита на улице Мира в Волжском — городе-спутнике Волгограда. В общей сложности, в потасовке участвовали свыше 20 человек.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Волжском произошла массовая драка с применением ножей и кастетов. По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что СУ СК России по Волгоградской области ходатайствует о передаче материалов в свое производство для дальнейшего расследования.

В ГУ МВД России по Волгоградской области заметили, что правоохранители разыскивают участников потасовки. Вместе с тем, отметили в ведомстве, сведения о пострадавших из медицинских учреждений в полицию не поступали.

