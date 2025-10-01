Братья-хакеры из России обогатились на поддельных визах и избежали наказания

Двое братьев-хакеров из России на протяжении десяти лет изготавливала поддельные визы, заработав свыше 1,5 миллиарда рублей. Об этом в среду, 1 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

Родственники в 2013 году перебрались во Вьетнам, где с помощью собственного программного обеспечения взломали базу данных местного посольства в Чехии. Это программа блокировала поступающие заявки на получение виз и пропускала вперед нужные братьям обращения.

После этого злоумышленники продавали заявки тем, у кого были трудности с документами. Их отец «отмывал» деньги через покупку недвижимости, а мать отвечала за управление банковскими счетами. Кроме того, была сбыла замешана девушка одного из братьев, которая закупала оборудование.

Несмотря на масштабные обвинения, в 2025 году суд окончательно оправдал родственников. По словам судьи Зузаны Котизовой, они не взламывали систему и не нарушали ее защиту, а лишь использовали робота и телефонную сеть. «Успех не является преступлением, даже если его масштабы кажутся возмутительными», следует из публикации.

«Вечерняя Москва» тем временем выяснила, почему известные люди скрывают свои биометрические данные и чем может быть опасна их утечка.