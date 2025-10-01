На Урале условно осудили мужчину, купившего шаурму прохожим с чужой карты

В Каменске-Уральском суд огласил вердикт мужчине, который расплачивался чужой банковской картой за угощения для прохожих, в частности, шаурму и хот-доги. Информацию предоставили в пресс-службе судебных органов Свердловской области.

Согласно материалам дела, в конце весеннего месяца текущего года Алексей Г. нашел на скамейке банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты. Воспользовавшись находкой, он покупал шаурму, хот-доги и бесплатно раздавал их всем желающим.

Помимо этого, он приобретал табачные изделия и спиртное, истратив в общей сумме 10 тысяч рублей. Владелица карты заявила о пропаже в правоохранительные органы, личность злоумышленника была установлена с помощью записей камер видеонаблюдения, после чего было возбуждено уголовное дело.